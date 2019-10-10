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    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 5 بنوك مع نهاية التعاملات

    04:50 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 5 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحد في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي إلى 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار سعر صرف الجنيه البنك الاهلي بنك مصر

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