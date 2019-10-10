"شل مصر" تشارك في مؤتمر ومعرض موك 2019 بالإسكندرية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة شل مصر، في بيان اليوم الخميس، إنها ستشارك في المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019" الذي سيقام في الفترة من ١٥-١٧ أكتوبر تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمكتبة الإسكندرية كراعياً بلاتينياً.

وأضافت الشركة أن مشاركتها في مؤتمر ومعرض موك للعام العاشر على التوالي يأتي تأكيداً على حرص الشركة على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية وتضافر الجهود بشكل يسمح بتحقيق تنمية مستدامة للقطاع وهو ما سيسهم بدوره في نمو الاستثمارات الحالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

يحضر المعرض والمؤتمر، جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة لشركة شل العالمية والذي سيقوم بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

وقالت الشركة إن مشاركتها في المؤتمر تأتي تأكيدا على إيمان الشركة بأهمية السوق المصرية وسعيها المستمر لتعزيز استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في المياه العميقة خصوصاً بمنطقة البحر المتوسط وذلك في إطار الجهود الدؤوبة المبذولة بواسطة القطاعين العام والخاص لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.