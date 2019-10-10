بعد تراجع التضخم.. 7 سلع غذائية انخفضت أسعارها في سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، استمرار التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.

ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي 4.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.7% في أغسطس الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.8% في سبتمبر مقابل 7.5% خلال أغسطس.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر سبتمبر معدلًا 0.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

وفقا لبيان الجهاز اليوم، شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية تراجعا، خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2018، حيث انخفض قسم الطعام والمشروبات 0.6% على أساس سنوي.

وتتمثل أبرز السلع التي انخفضت أسعارها على أساس سنوي، في سبتمبر الماضي، ونسبة انخفاضها، فيما يلي:

- الدواجن: 13.6%

- الموالح: 12.8%

- البطاطس: 8.5%

- الملح والتوابل: 3.6%

- اللحوم: 2.6%

- الموز: 2.5%

- الطماطم: 0.3%

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