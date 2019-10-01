بنك القاهرة يخفض الفائدة بين 0.75% و2.25% على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر بنك القاهرة، اليوم الاثنين، خفض الفائدة بين 0.75% إلى 2.25% على شرائح حساب التوفير، وذلك حسب حجم الشريحة، ودورية صرف العائد.

ويقسم بنك القاهرة حساب التوفير إلى 4 شرائح، وكل شريحة بقيمة محددة، ويتيح دوريات مختلفة لصرف العائد بين شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، حسب رغبة العميل.

وخفض البنك الفائدة بنسبة 0.75% على أول شريحة لحساب التوفير، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بعد الخفض بين 6% للعائد الشهري، و6.25% للعائد ربع السنوي، و6.5% للعائد نصف السنوي، و6.75% للعائد السنوي.

فيما انخفضت الفائدةً 1.75% على الشريحة الثانية والتي تبدأ من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بعد الخفض بين 6.25% للعائد الشهري، و6.75% للعائد ربع السنوي، و6.625% للعائد نصف السنوي، و7.75% للعائد السنوي.

بينما تراجعت الفائدة بنسبة 2.25% على الشريحة الثالثة التي تبدأ من مليون جنيه إلى مليوني جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بعد الخفض بين 7.25% للعائد الشهري، و7.75% للعائد ربع السنوي، و8.25% للعائد نصف السنوي، و 8.5% للعائد السنوي .

وانخفضت الفائدة 2.25% على الشريحة الرابعة فوق 2 مليون جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بين 9.25% للعائد الشهري، و9.75% للعائد ربع السنوي، و10.25% للعائد نصف السنوي، و10.75% للعائد السنوي.