  • عاجل:مصدر: لجنة تسعير الوقود توصي بتثبيت أسعار المواد البترولية لمدة 3 أشهر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    بنك القاهرة يخفض الفائدة بين 0.75% و2.25% على حساب التوفير

    06:24 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    بنك القاهرة يخفض الفائدة بين 0.75% و2.25% على حساب التوفير

    بنك القاهرة

    كتبت- منال المصري:

    قرر بنك القاهرة، اليوم الاثنين، خفض الفائدة بين 0.75% إلى 2.25% على شرائح حساب التوفير، وذلك حسب حجم الشريحة، ودورية صرف العائد.

    ويقسم بنك القاهرة حساب التوفير إلى 4 شرائح، وكل شريحة بقيمة محددة، ويتيح دوريات مختلفة لصرف العائد بين شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، حسب رغبة العميل.

    وخفض البنك الفائدة بنسبة 0.75% على أول شريحة لحساب التوفير، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بعد الخفض بين 6% للعائد الشهري، و6.25% للعائد ربع السنوي، و6.5% للعائد نصف السنوي، و6.75% للعائد السنوي.

    فيما انخفضت الفائدةً 1.75% على الشريحة الثانية والتي تبدأ من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بعد الخفض بين 6.25% للعائد الشهري، و6.75% للعائد ربع السنوي، و6.625% للعائد نصف السنوي، و7.75% للعائد السنوي.

    بينما تراجعت الفائدة بنسبة 2.25% على الشريحة الثالثة التي تبدأ من مليون جنيه إلى مليوني جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بعد الخفض بين 7.25% للعائد الشهري، و7.75% للعائد ربع السنوي، و8.25% للعائد نصف السنوي، و 8.5% للعائد السنوي .

    وانخفضت الفائدة 2.25% على الشريحة الرابعة فوق 2 مليون جنيه، لتتراوح نسبة الفائدة بين 9.25% للعائد الشهري، و9.75% للعائد ربع السنوي، و10.25% للعائد نصف السنوي، و10.75% للعائد السنوي.

    بنك القاهرة أسعار الفائدة حساب التوفير الحسابات البنكية المعاملات البنكية

    الخبر التالى:

    شعبة الجمارك تطالب الحكومة بإعادة النظر بقرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان