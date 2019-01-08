200 مليون جنيه تمويل "سكن كريم" لأكثر من 37 ألف أسرة العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "سكن كريم" خلال العام الماضي، أكثر من 73 ألف أسرة بتمويل وصل إلى 200 مليون جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن مشروع سكن كريم يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة" حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجة القبلي.

ويهدف البرنامج لتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليتوفر لهم سكن كريم تتوفر فيه أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب، بحسب الوزيرة.

وأضافت والي، أن خطة العمل في سكن كريم ستتغير بالكامل تماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي يعد سكن كريم وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي أحد التدخلات التي ستتم ضمن المبادرة.

وقال محمد هاشم مدير مشروع سكن كريم، إنه تم تم تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وبلغ إجمالي ما نفذ من أسقف للمنازل 2797 لأسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي.

وأضاف هاشم أن سكن كريم قد حقق بعض متطلبات القرى فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارتي التخطيط لتنفيذ 6125 وصلة وتمويل وزارة التنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 12513 وصلة.

كما تم تغطية متطلبات بعض القرى بمحافظة المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة عدد من الجمعيات الأهلية وتم تنفيذ 7065 وصلة مياة، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسر التي تم تزويدها بوصلات الصرف الصحي من المصادر المختلفة 25703 أسرة، بحسب البيان.