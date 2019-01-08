البنك الأهلي يرفع سعر الدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ شهور

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أول أمس الأحد، وهو أول تحرك لسعر العملة الأمريكية منذ شهور.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في البنك الأهلي إلى 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

بينما واصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي، أمس الاثنين، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك لأول مرة في آخر 26 شهرا، ليسجل في نهاية ديسمبر نحو 42.550 مليار دولار.

