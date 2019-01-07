خبيرة اقتصادية: آلية تسعير بنزين 95 تقربنا من الشريحة الخامسة لقرض الصندوق

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقي، إن قرار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على "بنزين 95"، كان متوقعًا.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقضي ببدء تطبيق آلية جديدة لتسعير بنزين 95 مع نهاية شهر ديسمبر 2018، على أن يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

ونص القرار على أن يبقى سعر بنزين 95 الحالي دون تغيير لمدة 3 أشهر، على أن يعلن سعره الجديد ويعمل به اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وقالت ريهام لمصراوي، إن "القرار سيقربنا أكثر من الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو أمر سيحدث سيحدث لكن ما كان يؤخر الحصول عليها هو توقيت تطبيق الاصلاحات الاقتصادية".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ بعض الإجراءات، من بينها آلية التسعير التلقائي للوقود.

وأجل صندوق النقد الدولي التصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، من إجمالي القرض المتفق عليه في نوفمبر 2016، البالغ قيمته 12 مليار دولار، ويظهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي أن مصر غير موجودة في جدول اجتماعات الصندوق حتى 14 يناير المقبل.

إلا أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي، قال في بيان صحفي إن مصر ستصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال الشهر الجاري.

ولا تتوقع ريهام أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال النصف الأول من الشهر الجاري وقالت إن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق حتى 14 يناير لا يضم مصر.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية "لكن قد يتغير الوضع في حالة تعديل جدول اجتماعات الصندوق في النصف الأول من يناير وهذا يرجع للتفاوض مع الصندوق".

وأضافت: "في حال وجود اجتماعات أخرى خلال هذا الشهر ستكون في النصف الثاني منه وهو ما يعني صرف الشريحة لمصر خلال النصف الثاني من يناير".

وبحسب ريهام فإن تحرير سعر بنزين 95 بداية من الربع الأخير في العام المالي الجاري لن يكون له تأثير يذكر على الموازنة العامة، نظرًا لأن نسبة الدعم المقدمة لهذا النوع من البنزين قليلة جدًا "إذا كان مدعوما من الأساس".

وأشارت إلى أن التأثير سيظهر مع بدء تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من المنتجات البترولية و خاصة السولار.

وتعمل الحكومة على تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي أنوع المواد البترولية بشكل تدريجي، عقب تطبيقها على بنزين 95، حيث من المتوقع تطبيق تلك الآليه قبل نهاية العام المالي الحالي.

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية، حيث تصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 65 دولارًا لبرميل البترول، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 7.95 جنيه للتر بينما يباع حاليًا بـ 7.75 جنيه للتر، وتكلفة إنتاج بنزين 92 تبلغ نحو 7.30 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 6.75 جنيه، وتخطت تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 حاجز الـ 6.40 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5.5 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.75 جنيه للتر ويباع للمستهلك مقابل 5.5 جنيه أي أنه يدعم بنحو 3.8 جنيه.

لكن سعر البترول العالمي يبلغ حاليا حوالي 57 دولار لبرميل خام برنت، بحسب وكالة رويترز، وهو ما يعني أن الدعم المقدم حاليا للمنتجات البترولية أقل من هذه المبالغ.

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