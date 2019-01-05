نائبة وزيرة التضامن تكشف لمصراوي تفاصيل تنفيذ مبادرة حياة كريمة

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، تفاصيل مبادرة "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجًا التي أطلقها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مع بداية العام الجاري.

وقالت نيفين لمصراوي إن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن تنمية أفقر 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70% خلال نحو عام، مشيرة إلى أن عدد القرى قد يرتفع عن هذا العدد.

وبحسب بيان سابق لوزارة التضامن الاجتماعي فإن هذه القرى تم اختيارها وفقًا لخرائط الفقر المحدثة ومعظمها في محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وشمال سيناء.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن أن تكلفة المبادرة والتي تبلغ ملياري جنيه، سيتم تمويل جزء منها من وزارة المالية والباقي من خلال الجمعيات الأهلية التي ستشترك في هذه المبادرة.

وأوضحت نيفين أن جزءًا من الخدمات التي تقدمها المبادرة ستدفع الجمعيات الأهلية 20% من تكلفتها في حين ستمول الوزارة الباقي والعكس صحيح، كما أن بعض الخدمات ستتحملها الوزارة بالكامل أو الجميعات بالكامل.

وتخطط الوزارة، التي تشرف على المبادرة بالكامل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتقديم تنمية متكاملة لهذه القرى، بحسب ما ذكرته نيفين.

وقالت إن برامج الدعم النقدي التي تقدمه الوزارة تعد جزءًا من هذه المبادرة، فضلًا عن خدمات أخرى مثل القوافل الطبية وتجهيز العرائس والمدارس المجتمعية وتسديد ديون الغارمات وعمليات العيون والقلب وتقديم تدريب مهني للراغبين وغيرها من الخدمات.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت في بيان صحفي على مراعاة الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليًا ومنع الازدواجية وضمان استدامة الخدمات.