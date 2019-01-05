بتروجاس تستهدف تعبئة 308 ملايين اسطوانة بوتاجاز بالعام المالي الجديد

كتب- مصطفى عيد:

قال عادل الشويخ، رئيس شركة بتروجاس، خلال اجتماع الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لإعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2019 / 2020، إن شركته تستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالي 3.9 مليون طن تعادل حوالي 308 ملايين اسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف الشويخ، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أنه من المخطط الحفاظ على الأصول الإنتاجية وتطويرها ورفع كفاءتها فضلاً عن تنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد لمعدات منظومة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

وأشار الشويخ إلى أن الخطة الاستثمارية المقترحة تشمل العمل على عدة مشروعات تهدف لرفع أداء خطوط الإنتاج ومنها مشروع تطوير مظلات تعبئة البوتاجاز بالإضافة إلى اهتمام الشركة المتواصل بتدريب العاملين والارتقاء بمستواهم ورفع كفاءتهم العلمية والفنية والمهنية.

قال محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، إن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير حوالي 2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية المختلفة.

وأضاف عليوة، أن شركته تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالي 700 مليون جنيه ومنها مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم ووحدة إنتاج البوتاجاز والذي يهدف إلى توفير المنتجات البترولية عالية الجودة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية من البوتاجاز والسولار.

وأشار عليوة إلى إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم لمشاريع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وقال نبيل فهمي، رئيس شركة النصر للبترول، إن الموازنة التخطيطية لعام 2019 / 2020 تستهدف إنتاج نحو 4 ملايين طن سنوياً من المنتجات البترولية بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء جهاز تقطير خام بطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون طن سنوياً ومشروع لتطوير منظومة الأمن الصناعي وحماية البيئة خاصة ما يخص الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي.

وأشار فهمي إلى أنه في إطار منظومة التكامل بين شركات القطاع تم التعاقد مع شركة إنبي لإنشاء وحدة معالجة صرف صحي لاستيعاب المشروعات المستقبلية وأنه جاري العمل على إنشاء وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة إنتاج الهيدروجين للاستفادة من مخرجات وحدتي الأسفلت والتفحيم الجاري إنشائهما بشركة السويس لتصنيع البترول.