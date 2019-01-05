طارق الملا: نهدف لرفع معدلات أداء معامل تكرير البترول

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان صحفي لوزارة البترول، إن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رأس اجتماع الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2019 / 2020 بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وقال الملا خلال الاجتماع، إن استراتيجية قطاع البترول تستهدف التطوير الشامل لمعامل التكرير من خلال مشروعات التكرير الجديدة والتوسعات الجاري إنشائها حالياً، بالإضافة إلى تحديث الوحدات الانتاجية القائمة بالفعل لزيادة كفاءتها وطاقتها الإنتاجية.

وأضاف الملا أن الوزارة تهدف إلى رفع معدلات الأداء في معامل التكرير وتعظيم دورها كمشروعات استراتيجية لتأمين إمدادات الوقود للبلاد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم منظومة السلامة في جميع معامل التكرير والتأكد من اتباع كافة معايير السلامة والأمان الصناعي.

وأشار الملا إلى أن الاستراتيجية تتضمن زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز بعد نجاح تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية بما يسهم في الاستمرار في دعم استقرار سوق المنتجات البترولية، مشددا على أهمية الالتزام بالإدارة الاقتصادية الواعية للمشروعات والتي تحقق زيادة في الإنتاج وترشيداً في النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة.

وقال جابر حسن، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، إن الشركة تنفذ خطة طموحة لخفض التكاليف والحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات ومن أهمها مشروع وحدة استرجاع غازات الشعلة وإعادة استخدامها كوقود حريق للغلايات والأفران بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وأضاف حسن أن الشركة تستهدف تكرير حوالي 7.8 مليون طن بمعملي مسطرد وطنطا، تشمل 750 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير وإنتاج 82 ألف طن بوتاجاز و183 ألف طن نافتا وحوالي 1.2 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة وحوالي 50 ألف طن كيروسين وحوالى 520 ألف طن من وقود النفاثات "ترباين" ونحو 1.2 مليون طن سولار ونحو 39 ألف طن ديزل وحوالى 3.8 مليون طن مازوت ونحو 20 ألف طن من المذيبات العطرية.

وأشار حسن إلى أن الشركة تخطط للاستمرار في أعمال التصنيع المحلي لصالح شركات قطاع البترول بقيمة تتخطى 140 مليون جنيه.