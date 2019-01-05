الاتصالات تنفذ مشروعات بـ 595 مليون جنيه لتغطية الطرق الجديدة والحدودية

كتب- محمد علاء الدين:

قال مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات التغطيه لشبكة المحمول بعدد من الطرق والمناطق الحدودية خلال العام الماضي بتكلفة بلغت 595 مليون جنيه.

وأضاف المسؤول لمصراوي أن تكلفة هذه المشروعات تم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكان صندوق الخدمة الشاملة أُنشئ في مارس 2005 بميزانية مبدئية تقدر بــنحو 50 مليون جنيه، ويهدف الصندوق لتمويل مشروعات إتاحة خدمات الاتصالات في المناطق التي لا تتحقق فيها جدوى اقتصادية مثل الطرق السريعة والمناطق الحدودية، وتشمل هذه الخدمات الإنترنت والموبايل.

ويعوض الصندوق مقدمي خدمات الاتصالات، عن فروق الأسعار بين السعر الاقتصادي للخدمة المتفق عليه والسعر الذي تحدده الدولة لصالح المستخدم في هذه المناطق.

وشملت مشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي "تغطية منطقة وادي فيران - وادى سعال - سرابيط الخادم" في منطقة جنوب سيناء بتكلفة 30 مليون، ونفذت فودافون 10 محطات تغطية واتصالات وأورنج محطة واحدة لكل منهما.

وتنفذ شركة اتصالات مصر 57 محطة تغطية للشبكة بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة 87 مليون جنيه في عدد من الطرق رئيسية وهي "طريق الخارجة - باريس و طريق الداخلة حتى الواحات البحرية - طريق بغداد حتى الأقصر"، وبحسب المسؤول.

كما تنفذ شركة اتصالات عدد 41 محطة تغطية للشبكة بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للطرق بتكلفة 133.3 مليون جنيه والذي يشمل طرق "طريق وصلة المنيا رأس غارب - طريق بني سويف / الزعفرانة - طريق الفرافرة / عين دلة - طريق أسيوط / الفرافرة - طريق بني مزار / الواحات البحرية".

وقال المصدر إن اتصالات تنفذ 49 محطة تغطية للشبكة بتكلفة 300 مليون جنيه في طرق " قفط/ القصير - شلاتين / سوهين - سيوة / جغبوب" إضافة إلى منطقة برنيس ومنطقة وادي كركر.

وأضاف أنه جاري تغطية منطقة المليون ونصف فدان بشبكة محمول من خلال شركة فودافون، عن طريق إنشاء 8 محطات بتكلفة 24.5 مليون جنيه، وتنفذه الشركة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل 11 قرية، والمرحلة الثانية تشمل مناطق استصلاح 21 ألف فدان.

وشملت قائمة مشروعات التغطية مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد والذي تنفذه شركتي اورنج واتصالات بتكلفة 20.3 مليون جنيه وتنفذه شركتي أورنج واتصالات.