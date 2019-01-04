أسعار الذهب ترتفع في أول أسبوع من 2019 .. وتوقعات بمزيد

كتبت- شيماء حفظي:

حققت أسعار الذهب في مصر ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، مدعومة بالارتفاعات المتتالية في أسعار المعدن عالميًا.

وارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي - أول أسبوع في العام الجديد - بنحو 3 جنيهات، ليسجل اليوم الجمعة 645 جنيهًا للجرام عيار 21، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 553 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 735.8 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا.

وعلى الرغم من ارتفاع الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لكن قيمة الزيادة تأتي أقل من زيادة الأسبوعين السابقين والتي وصلت إلى 12 جنيهًا للجرام الواحد.

وتوقع نجيب، مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حال استمرار زيادة سعر الخام عالميًا.

وخلال تعاملات اليوم، في الأسواق العالمية، بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق اليوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب عالميًا، بنحو 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.

ويراهن تجار الذهب على ارتفاع الأسعار خلال عام 2019، مع زيادة احتمالية اللجوء للذهب كملاذ آمن، في ظل التوترات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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