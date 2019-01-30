اتحاد الصناعات ينظم ندوة تعريفية بشأن التحول إلى الحسابات الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

نظمت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، ندوة تعريفية بشأن قرار وزير المالية، حول التحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية، وتنظيم إمساك دفاتر الممولين للحسابات الإلكترونية، والالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية.

وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تتبع منهجا لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة.

وأشار إلى أن المصلحة، تعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين .

وكان وزير المالية، أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بالتحول من الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية، وتنظيم إمساك دفاتر الممولين للحسابات الالكترونية، والالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية.

ونص القرار على اعتبار تلك المعايير ملزمة لكافة المتعاملين مع الضرائب، بدءًا من أول يناير 2019، ومخالفتها تستوجب تطبيق أحكام قوانين الضرائب الوادرة في قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضاف.

وأشار عبد العظيم، خلال الندوة، إلى أن المصلحة بصدد إصدار كتاب دوري خاص بالمساهمة التكافلية خلال الأسبوع القادم لتوضيح مفهوم الإيراد الذي سيتم حساب المساهمة التكافلية عليه، وتوضيح الفترة التي ستطبق عليها المساهمة التكافلية.