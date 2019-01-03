القابضة المعدنية: مصر للألومنيوم ساهمت بـ 72% من صادرات الشركة العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة مصر للألومينوم، ساهمت بنحو 72% من صادرات الشركات التابعة للقابضة، خلال العام المالي الماضي.

وساهمت شركة السبائك الحديدية بنحو 9% من الصادرات، والباقي يتوزع على الشركات الأخرى التابعة للقابضة، بحسب ما قاله نافع.

وقال رئيس القابضة، لمصراوي، إن الصادرات ساهمت في تحسن أداء الشركات التابعة والشركة القابضة خلال العام المالي الماضي، وهو تطور ملحوظ منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه.

وأشار نافع إلى أن شركات القابضة المعدنية، تتجه للأسواق العالمية في بيع منتجاتها، ما يعود بشكل إيجابي على أداء الشركة القابضة بشكل عام.

وخلال العام المالي 2017 – 2018، ارتفعت قيمة صادرات الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، لتبلغ 629 مليون دولار، لتسهم في زيادة إجمالي إيرادات النشاط بنحو 40% لتصل إلى نحو 22.5 مليار جنيه.

وارتفع صافي ربح الشركة القابضة، ليبلغ 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو 53% مقارنة بالعام المالي 2016-2017، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام.

اقرأ أيضًا:

أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقفز 135% في 2017-2018