مذكرة تفاهم بين القابضة للتأمين وشركة فرنسية لتحسين جودة مشروعات الترميم

كتبت- منال المصري:

وقعت شركة مصر القابضة للتأمين مذكرة تفاهم مع شركة "Cerway" الفرنسية، لتحسين الجودة البيئية لمشروعات ترميم المباني بمدينة القاهرة، بحسب بيان من القابضة للتأمين اليوم الثلاثاء.

ووقع على مذكرة التفاهم عن الشركة القابضة للتأمين باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة "Cerway" پاتريك نوسينت رئيس الشركة.

جاء ذلك ضمن توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات خلال المنتدى الاقتصادي للاستثمار الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الغرفة الفرنسية، بحضور 10 وزراء أمس، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحالية لمصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال باسل الحيني، إن الشركة الفرنسية من أكبر الشركات العالمية التي تؤهل المباني لتكون صديقة للبيئة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف لدراسة إمكانية التعاون مع الشركة الفرنسية بالنسبة للمباني التاريخية المملوكة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، في إطار حرص الشركة القابضة على تنمية محفظتها العقارية ذات الطابع المعماري المتميز.