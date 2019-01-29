"سك العملة" تشارك في معرض الكتاب بدرع تذكارية وعملات وميداليات وشارات

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصلحة سك العملة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب بدورته الخمسين المنعقدة حاليا، بدرع تذكاري إلى جانب مشاركتها بجناح متميز يضم أحدث إصدارات المصلحة من عملات تذكارية ومجموعات تاريخية وشارات وميداليات ودروع أخرى.

وأضافت المصلحة أن المجموعة التاريخية التي تم عرضها بمعرض الكتاب هي مسار العائلة المقدسة، وهي مجموعة تتكون من 12 ميدالية تمثل مسار رحلة السيد المسيح في مصر، ويأتي هذا تزامنًا مع إعلان بابا الفاتيكان مصر واجهة للحج.

كما تشمل معروضات المصلحة مجموعة القدس عربية وهى مجموعة من ثلاث ميداليات تمثل المسجد الأقصى، ومسجد قبة الصخرة، وكنيسة القيامة، حيث تم إصدار هذه المجموعة للتأكيد على عروبة القدس إيمانًا بدور المصلحة في توثيق التاريخ العربي والمصري، وفقا للبيان.

وذكرت المصلحة أن معروضاتها في معرض الكتاب تشمل أيضا مجموعة كنوز مصر الفرعونية الجزء الأول، وعدة ميداليات تذكارية تمثل أهم شخصيات التاريخ المصري المعاصر مثل الزعيم جمال عبد الناصر بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

كما أعلنت وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة مشاركتها في خطط وزارة التعليم العالي لتكريم الجامعات المصرية الأكثر استعدادًا للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ 3 دروع تذكارية لأفضل 3 جامعات.

وأشارت المصلحة إلى أن وزارة المالية شاركت في هذا التكريم الذي يتم لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الجامعات المصرية وتحسين جودة المنظومة التعليمية التي توليها القيادة السياسية عناية خاصة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الأجيال الجديدة أمل مصر في مستقبل أفضل.

وذكرت المصلحة أنها انتهت من تصميم الدروع الثلاثة التي حصلت عليها بالفعل جامعة كفر الشيخ وجاءت في المركز الأول، تليها جامعة أسيوط في المركز الثاني، ثم جامعة المنصورة في المركز الثالث.

وأشارت إلى أن محمد معيط وزير المالية طلب سرعة اتخاذ جميع الإجراءات لتصميم وتنفيذ هذه الدروع في أسرع وقت، مع توفير المواد الخام المحلية المطلوبة لعملية التصنيع وهو ما تم تحقيقه في وقت قياسي.

كما قامت المصلحة مؤخرا بإصدار عملات متداولة فئة الجنيه والخمسون قرش لتوثيق وتسجيل المشروعات القومية في الفترة الأخيرة في 8 تصميمات مختلفة وهي العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والريف المصري، ومحطات توليد الطاقة، ومزارع الطاقة بأسوان، وقناطر أسيوط الجديدة، وحقل ظهر، وشبكة الطرق والكباري.