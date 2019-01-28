هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر بعد تراجع الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتفقد نحو 8 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بمستواها أمس الأحد، وذلك تأثرا بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمصر إلى 640 جنيهًا مقابل 648 جنيهًا أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 549 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 731 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5120 جنيهًا.

وأرجع نجيب، تراجع أسعار الذهب إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك مما أثر على أسعار الذهب بالسوق المحلي.

وشهدت أسعار الدولار هبوطا مفاجئا أمام الجنيه أمس الأحد، في البنوك، في حدود 20 قرشا، وذلك لأول مرة خلال شهور، في تراجع يومي هو الأكبر منذ نحو عامين.

وعالمياً، استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتظل قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل الآمال في أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1301.44 دولار للأوقية، في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1301 دولار، وفقا للوكالة.