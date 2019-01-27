رئيس بنك القاهرة لمصراوي: تدفق استثمارات الأجانب ساهم في انخفاض الدولار

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد، يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من المستثمرين الأجانب، منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف أن البنوك تمتلك حاليا فوائض من الدولار، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الجنيه، أمام الورقة الخضراء والعملات الأجنبية الأخرى، خاصة مع موارد البلاد الرئيسية من الدولار مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية .

وأشار فايد، إلى أن شهر يناير شهد زيادة تدفقات الدولار من الصناديق العالمية بعد غياب 9 أشهر تقريبا، وأن البنوك بدأت ترصد زيادة في الإقبال من الأجانب على الاستثمار في الجنيه المصري عبر آلية الإنتربنك.

وقال فايد إن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ساهمت في انتعاش آلية الإنتربنك (سوق بين البنوك) ودخول أموال جديدة إلى السوق هو ما أدى إلى ارتفاع الجنيه، " حيث أن ارتفاع وانخفاض الجنيه يرتبط بآليات السوق دون أي تدخل".

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، وهو ما يعني أن المستثمرين الأجانب سيدخلون ويخرجون من خلال البنوك.

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