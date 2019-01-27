رئيس بنك مصر: 820 مليونا حصيلتنا من التنازل عن الدولار في 3 أسابيع

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة البنك من تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية سجلت 820 مليون دولار خلال أول 3 أسابيع من شهر يناير الجاري.

وأضاف الأتربي لمصراوي، أن هذه الحصيلة تعود إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبيع العملاء للدولار بالبنك.

وذكر الأتربي أن إجمالي حصيلة البنك من بيع العملاء للدولار بلغت 15 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، مؤكدا عدم وجود أي قوائم انتظار بالبنك.

وأرجع رئيس بنك مصر انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم بالبنوك إلى زيادة المعروض الدولاري بها مع عودة تدفقات الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري، وخاصة بعد قرار البنك المركزي بدخول وخروج الأجانب من خلال آلية الإنتربنك.

وشهد سعر الدولار اليوم هبوطًا كبيرًا أمام الجنيه بعدد من البنوك، بفضل زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الجنيه للاستثمار في أدوات الدين والبورصة بالعملة المحلية.

كما شهد عدد من العملات العربية والأجنبية تراجعا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم أيضا، وعلى رأسها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال القطري، واليورو، والجنيه الإسترليني.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وأنهي البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.

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