الدولار في المركزي يسجل أكبر تراجع يومي أمام الجنيه في نحو عامين

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر، خلال تعاملات اليوم الأحد بنحو 20.4 قرش عند البيع.

وبحسب تحليل مصراوي لبيانات المركزي، سجل سعر الدولار بذلك أكبر تراجع يومي أمام الجنيه منذ 19 فبراير 2017، حينما تراجع وقتها بنحو 24.6 قرش.

ووفقا لبيانات المركزي، سجل سعر الدولار اليوم 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.87 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.

وكانت البنوك العاملة في مصر في عطلة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، احتفالا بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير، إلى جانب العطلة الأسبوعية.

وشهد سعر الدولار اليوم هبوطًا كبيرًا بعدد من البنوك في منتصف التعاملات بفضل زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الجنيه للاستثمار في أدوات الدين والبورصة بالعملة المحلية، بحسب مصدر مصرفي تحدث لمصراوي اليوم.

كما شهد عدد من العملات العربية والأجنبية تراجعا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم أيضا، وعلى رأسها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال القطري، واليورو، والجنيه الإسترليني.

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أول أمس الجمعة إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

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