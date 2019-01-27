مصدر بالمركزي: البنوك اشترت 472 مليون دولار عبر الإنتربنك في يوم

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن البنوك اشترت 472 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي عبر آلية شراء الإنتربنك بين البنوك وبعضها، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري ومن ثم تراجع الدولار.

وشهد سعر الدولار اليوم هبوطًا كبيرًا في منتصف التعاملات بفضل زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الجنيه للاستثمار في أدوات الدين والبورصة بالعملة المحلية، بحسب مصدر مصرفي تحدث لمصراوي اليوم.

وقال المسؤول بالبنك المركزي إن مصر تشهد تدفقات قوية من الصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المصري، سوف تسهم في تقوية الجنيه المصري، خاصة بعد إلغاء آلية ضمان تحويل استثمارات الأجانب.

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي، مؤكدا أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.

وكان البنك المركزي بتلك الآلية يضمن للمستثمر الأجنبي الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلًا من خروج الاستثمارات بما يترواح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

وأوضح المصدر، أنه "على خلاف الـ 9 أشهر الماضية، منذ بداية الأزمة العالمية، لأول مرة منذ ذلك الحين، بدلًا من خروج شهري بقيمة مليار إلى 2 مليار دولار، شهد شهر يناير الجاري عودة أموال الصناديق بقوة، وبلغت مليار دولار في يناير فقط".

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