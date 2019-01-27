بعد هبوط الدولار.. الريال السعودي و5 عملات أخرى تتراجع أمام الجنيه

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بين 4 قروش و46 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها في الصباح، وذلك بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 14 قرشا في البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر شراء الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، بنحو 18 قرشا عند البيع، ليسجل 23.05 جنيه للشراء و23.46 جنيه للبيع، مقابل 23.23 جنيه للشراء و23.64 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو 16 قرشا عند البيع، حيث سجل 19.94 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع، مقابل 20.10 جنيه للشراء و20.43 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي 46 قرشا عند البيع، ليسجل 58.16 جنيه للشراء و58.52 جنيه للبيع، مقابل 58.63 جنيه للشراء و58.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي نحو 4 قروش، حيث وصل إلى 4.72 جنيه للشراء و4.74 جنيه للبيع، مقابل 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع في الصباح.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي بنحو 4 قروش عند البيع، حيث سجل 4.81 جنيه للشراء و4.83 جنيه للبيع، مقابل 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري بنحو 4 قروش، حيث بلغ 4.58 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي 14 قرشا في البنك الأهلي بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في الصباح، ليسجل 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار اليوم هبوطًا كبيرًا بعدد من البنوك في منتصف التعاملات بفضل زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الجنيه للاستثمار في أدوات الدين والبورصة بالعملة المحلية، بحسب مصدر مصرفي تحدث لمصراوي اليوم.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أول أمس الجمعة إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

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