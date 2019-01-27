سهم جلوبال تيليكوم يصعد بالبورصة 2.3% بتعاملات الأحد

كتبت- شيماء حفظي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 2.3% إلى مستوى 13817 نقطة، مدعومًا بالارتفاع الكبير في سعر سهم جلوبال تيليكوم القابضة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.7%.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن زيادة سعر سهم جلوبال تيليكوم يعد السبب الرئيسي لارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث صعد السهم خلال جلسة اليوم ما يقرب من 10% .

وارتفع سهم جلوبال، بعدما أعلنت تلقيها خطابين من شركة فيون أل تي دي المساهم الرئيسي في الشركة أحدهم تقول فيه إنها تدرس إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة).

وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم، إنها ستقرر الإجراء المناسب بما يضمن حقوق الأقلية بالشركة.

وقالت جلوبال تيليكوم، في بيان صحفي للبورصة اليوم، إن الخطاب الثاني يفيد بتقديم شركة فيون خطاب دعم وفقًا لطلب جلوبال تيلكوم من أجل دعم متطلباتها التمويلية الحالية المتعلقة بأداء أحد التزاماتها المالية وسداد مدفوعات الفائدة للأطراف الخارجية من حملة السندات.

وقال زكريا، إنه مع تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتعلق بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 11.2 مليار جنيه من غد إلى يوم الأربعاء 27 مارس المقبل، فهناك احتمال أن تعيد فيون تقديم عرض شراء على أسهم جلوبال تليكيوم.

وأوضح زكريا، أن ما عزز ارتفاعات اليوم، هو زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، بعد تصريح مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بشأن الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر.

وقالت كرستين لاجارد في بيان صحفي يوم الجمعة الماضية إنها ستوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 128.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 14.6 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 113.6 مليون جنيه.