تسوية مديونية بنزايون لبنك الاستثمار مقابل مصنع "هانو اللبان" بالإسكندرية

كتبت- شيماء حفظي:

توصلت شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو-بنزايون" إلى اتفاق مع بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية سابقة على شركة بنزايون، قبل دمجها في هانو، بقيمة 17 مليون جنيه مقابل التنازل عن مصنع هانو اللبان بالإسكندرية.

وقال حمدي أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية، لمصراوي، إن الشركة قررت عرض المصنع على بنك الاستثمار القومي، لأنه أصل غير مستغل للشركة.

"كانت بنزايون طرحت على بنك الاستثمار القومي أحد الأصول التابعة لها في قويسنا، لكن كان هناك عقبات بخصوص التسجيل، ولهذا بعد الدمج ألغينا هذا الطرح واستبدلناه بالمصنع الذي تعود ملكيته لهانو"، بحسب أحمد.

وكانت شركة هانو، تدرس طرح تطوير المصنع بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن بعد دمج شركة بنزايون معها، تغير هذا الاتجاه، وطرح على بنك الاستثمار.

"أنهينا تقييم الأصل، واتفقنا مع بنك الاستثمار القومي على التوسية، ننتظر حاليًا موافقة وزير المالية" وفقا لرئيس الشركة.

ونشرت شرت الجريدة الرسمية، في يونيو الماضي، قرار دمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" في شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وبحسب القرار، يتم "إلغاء الشخصية الاعتبارية لشركة بنزايون، واستمرار الشخصية الاعتبارية لشركة هانو، وتعديل النظام الأساسي للشركة الدامجة "هانو".

ونشرت الجريدة، قرار زيادة رأسمال شركة "هانو" المصدر والمدفوع بعد إجراءات الدمج، ليصبح 200 مليون جنيه، بدلا من 12 مليون جنيه.

وكانت الجمعية العامة غير العادية، لشركتي هانو وبنزايون، وافقت الشهر الماضي، على دمج الشركتين تحت اسم شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركتي صيدناوي وبيع المصنوعات على دمج الشركتين في كيان جديد تحت مسمى "شركة صيدناوي وبيع المصنوعات".

ووفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية، تم تعيين حمدي أحمد رئيس شركة "هانو" رئيسا لمجلس إدارة الشركة بعد الدمج، وكذلك تعيين محمود عبدالله رئيس شركة بيوت الأزياء الحديثة "بنزايون" عضوا منتدبا للكيان الجديد بعد الدمج، على أن يتم دمج الموازنة العامة للشركتين لتصبح قوائم مالية واحدة.