الإنترنت ADSL يجذب 100 ألف عميل جديد في شهر نوفمبر الماضي

كتب - محمد علاء الدين :

جذب سوق الانترنت الثابت ADSL نحو 100 ألف عميل جديد خلال شهر نوفمبر الماضي ليرتفع إجمالي عدد مستخدمي ADSL إلى 6.4 مليون عميل مقارنة بـ 6.3 مليون عميل في شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات المنشورة علة موقع الوزارة اليوم الأحد.

وتسيطر المصرية للاتصالات على نحو 4.9 مليون عميل من مستخدمي الإنترنت ADSL فيما تتقاسم شركات "فودافون - أورنج - اتصالات - نور" المتبقي من عدد العملاء المقدر عددهم بـ 1.5 مليون عميل.

وكان سوق الإنترنت قد فقد نحو 400 ألف مستخدم خلال شهر سبتمبر الماضي ليتراجع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت إلى 42.9 مليون مستخدم مقابل 43.3 مليون مستخدم في شهر أغسطس من العام الماضي.

ووفقا لتقرير سابق لوزارة الاتصالات زاد عدد مستخدمي خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL بنسبة 2% خلال شهر سبتمبر الماضي، ليزيد عدد مستخدمي ADSL إلى 6.2 مليون مستخدم مقابل 6 ملايين مستخدم في شهر أغسطس.

وانخفض عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل بنسبة 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس ليسجل 33.3 مليون مستخدم مقابل 33.9 مليون مستخدم في شهر أغسطس.

وتراجع عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem إلى 3.36 مليون مستخدم سبتمبر الماضي مقارنة ب 3.39 مليون مستخدم في أغسطس منخفضا بنسبة 1%.