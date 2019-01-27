28 % زيادة في استهلاك عملاء فودافون لإنترنت الموبايل خلال 3 أشهر

كتب - محمد علاء الدين:

ارتفع حجم استهلاك عملاء شركة فودافون مصر للإنترنت عبر الموبايل خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 28% مقارنة بالفترة المثيلة من العام المالي 2017/2018.

وبحسب نتائج أعمال شركة فودافون العالمية المنشورة على موقعها الرسمي، ارتفع استهلاك الإنترنت عبر الموبايل لعملاء وحدتها في مصر إلى 83.8 ألف تيرابايت خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 مقارنة بالفترة المثيلة للعام المالي2017/2018 والذي بلغ فيها استهلاكهم للإنترنت عبر الموبايل 60.3 ألف تيرابايت.

ووفقا لشركة فودافون العالمية، بلغ استهلاك عملاء فودافون مصر للإنترنت عبر الموبايل خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 82.7 ألف تيرابايت.

وتبدأ السنة المالية لشركة فودافون العالمية في أبريل وحتى نهاية مارس من كل عام، والربع الثالث من العام المالي الجاري يعني في الفترة من (أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين).

وكانت نتائج أعمال شركة فودافون العالمية قد أظهرت ارتفاعا في الإيرادات بالعملة الأوروبية اليورو لتسجل 275 مليون يورو خلال الربع الثالث للعام المالي الجاري مقابل 273 مليون يورو في الربع الثاني من العام ذاته.