بدء أعمال ترميم مبنى "سيمون أرزت" ببورسعيد بتكلفة 85 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قال أدهم همام رئيس مجلس إدارة شركة سيمون أرزت للتطوير والإدارة، إن الشركة بدأت أعمال الترميم والتطوير الخاصة بمبني سيمون أرزت التاريخي بمحافظة بورسعيد والمملوك للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وتهدف عملية تطوير المبنى، لإعادة تأهيله كمركز تجاري متكامل يضم عددًا من الوحدات والمساحات التجارية القابلة للتأجير، بتكلفة استثمارية نحو 85 مليون جنيه.

وقال همام، في بيان صحفي اليوم السبت إن مشروع التطوير سيستغرق نحو عام ونصف منذ وضع حجر الأساس للمشروع، والذي من المتوقع أن يتم في مارس المقبل.

وأوضح أن الشركة وقعت بروتوكولات تعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة لضمان نجاح المشروع وتشغيله بكفاءة

ويحتاج المبنى لعمليات ترميم مكثفة وعاجلة لحمايته وإعادته بجميع تفاصيله الفنية العريقه وبالحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتجري حاليا أعمال تدعيم وحماية أساسات المبنى تمهيدًا للتفاوض مع كبرى الشركات المحلية والبنوك لاستغلال حق الرعاية التجارية لعملية الترميم والتطوير التاريخية.

وقال همام، إنه سيتم فتح باب تأجير المساحات الداخلية للمبنى خلال العام الجاري، من خلال دراسة العروض التي سيتم تقديمها من المهتمين واختيار أفضلها.