بنك القاهرة يعدّل أسعار الفائدة على حساب التوفير ويقسمها لشرائح

كتبت- منال المصري:

قرر بنك القاهرة بداية من الشهر الجاري، إجراء تعديلات على حساب التوفير وتقسيمه إلى خمسة شرائح بدلا من شريحة واحدة لاحتساب الفائدة على غرار بنكي الأهلي ومصر.

ويقوم نظام الشرائح على تباين نسبة الفائدة بين الشرائح،حيث تزيد كلما ارتفع الحساب ودخل في الشريحة الأعلى بحساب التوفير، وكذلك حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

وقرر البنك عدم احتساب اَي فائدة على الشريحة التي تقل عن 5001 جنيه مقارنة بألف جنيه سابقا.

وتتراوح أسعار الفائدة في الشرائح الجديدة بين 6.75% إلى 13% وهي أعلى نسبة احتساب فائدة في الشريحة الخامسة.

ويعرض "مصراوي" قيمة كل شريحة في حساب التوفير وحدود الفائدة كالتالي:

الشريحة الأولى:

هي الشريحة الأقل من 5001 جنيه، وهذه الشريحة لا يتم حساب أي فائدة عليها في البنك.

الشريحة الثانية:

تبدأ باحتساب الفائدة من أول 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، تبلغ الفائدة 6.75% على العائد الشهري أو 7% على العائد ربع السنوي أو 7.25% على العائد نصف السنوي أو 7.5% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة:

تبدأ من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتتراوح الفائدة بين 8% على العائدال شهري أو 8.5% على العائد ربع السنوي أو 9% على العائد نصف السنوي أو 9.5% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة:

تبدأ من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وتتراوح الفائدة بين 9.5% على العائد الشهري، أو 10% على العائد ربع السنوي، أو 10.5% على العائد نصف السنوي، أو 11% على العائد السنوي.

الشريحة الخامسة:

تبدأ من فوق 2 مليون جنيه بفائدة 11.5% على العائد الشهري، أو 12% على العائد ربع السنوي، أو 12.5% على العائد نصف السنوي أو 13% على العائد السنوي.

وأبقى البنك على الحد الأدني لفتح الحساب عند 500 جنيه و25 و30 جنيهًا لإصدار بطاقة خصم مباشر (الديبت) و50 جنيهًا كل 3 أشهر مصاريف فتح وخدمة الحساب.

وكان بنكي الأهلي ومصر قررا تقسيم حساب التوفير إلى نظام شرائح من العام الماضي، لتقليل أعباء الفائدة على حساب التوفير وتحفيز العملاء على إيداع مدخراتهم في الودائع طويلة الأجل مثل الشهادات الادخارية الثلاثة سنوات.

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