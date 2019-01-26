الصين واثقة من إبقاء النمو في "نطاق معقول" خلال 2019

القاهرة - وكالات :

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله إن بلاده واثقة تمام الثقة من أنها قادرة على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات.

ووفقا لرويترز قال لي خلال مناقشة مع بعض الخبراء الأجانب العاملين في الصين إن اقتصاد بلاده ”يتمتع بما يكفي من المرونة والإمكانيات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة في ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة“.

أضاف ”من ثم فإننا واثقون كل الثقة وقادرون تماما على إبقاء معدل النمو الاقتصادي في نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة في 2019.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6% في عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ عام 1990، وذلك وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أكثر إلى 6.3% هذا العام مع استمرار تلك الضغوط.