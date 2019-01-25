رئيس أوبر العالمية لمصراوي: مصر سوق مهم جدا لنا وسنزيد استثماراتنا بها (حوار)

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- أحمد طرانة

قال خسرو شاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر العالمية، إن الشركة توسع خدماتها في السوق المصري، وتعتبره من أهم أسواقها، التي تعتزم زيادة استثماراتها فيه.

وأضاف شاهي، في حوار خاص مع مصراوي، أن مصر تعد من أكبر 10 أسواق للشركة على مستوى العالم من حيث عدد الرحلات التي تتم من خلال تطبيق أوبر.

وقال إن شركة أوبر، تعتبر مصر مركزا إقليميا لخدماتها في الشرق الأوسط، وليس مجرد سوق لخدماتها فقط، وإنها لذلك تستثمر 100 مليون دولار فى إنشاء مراكز تفوق وخدمة عملاء تخدم أفريقيا والشرق الأوسط، ويعمل بها نحو خمسمائة شاب مصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمع يوم الأربعاء مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبر العالمية خلال فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال الاجتماع طلب مدبولي من الشركة توفير خطوط أتوبيس "أوبر" لنقل الركاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مما سيفتح لها مجالاً جيدًا لتوسيع خدماتها، ويسهم فى تسهيل انتقال الموظفين إلى مقار أعمالهم.

وأطلقت الشركة خدمات "أوبر باص" في القاهرة، مطلع الشهر الماضي، كأول مدينة في العالم تقدم فيها أوبر هذه الخدمة.

* لماذا اخترتم مصر لبدء إطلاق خدمة النقل الجماعي للركاب "أوبر باص"؟

مصر من بين الأسواق المهمة بالنسبة لشركة أوبر، والسوق المصري يعد واحدًا من أفضل 10 أسواق للشركة على مستوى العالم من حيث عدد الرحلات التي تتم من خلال خدمة أوبر، ولذلك لدينا استعدادات لضخ استثمارات قوية خلال السنوات المقبلة.. كما أن خدمة النقل الجماعي واحدة من وسائل النقل التي يعتمد عليها شريحة عريضة من المصريين، ولذلك نسعى باستخدام التكنولوجيا الخاصة بنا لتطويع هذه الخدمة لتقديمها بشكل أفضل.

* هل لديكم خطة لنشر خدمة أوبر باص بمحافظات أخرى بعد إطلاقها في القاهرة؟

بدأنا تقديم الخدمة بمحافظة القاهرة ولدينا خطط لنشرها بباقي المحافظات، ولكن لم نحدد بعد محافظات بعينها لإطلاق الخدمة بها.

*هل طرح خدمة أوبر باص يهدف لإتاحة خدمة أرخص من النقل بالسيارات الخاصة؟

بالطبع، فنحن نعتمد على تقديم خيارات مختلفة من خدمات النقل الذكي، وبالفعل لدينا خدمة "أوبر سكوتر"، وهي خدمة أرخص وتصلح للشباب وقد لاقت نجاحًا كبيرًا، كذلك أطلقنا تطبيق أوبر لايت والذي يتناسب مع الهواتف الذكية القديمة، الأمر الذي قد يكون مناسبا لشريحة كبيرة من المستخدمين في مصر.

* ما المميز في خدمة أوبر باص مقارنة بباقي خدماتكم؟

هي خدمة نقل جماعي للركاب اعتمادا على التكنولوجيا الخاصة بشركة أوبر وتم إطلاقها للعالم من القاهرة، وتعتمد الخدمة على إدخال الأتوبيس لمنظومة النقل من خلال الهواتف الذكية وهو الأمر الذي سيخدم شريحة عريضة من المستخدمين.. ومن خلال خدمة أوبر باص سيكون للعملاء خيارات جديدة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي، ولدينا نية لضخ استثمارات كبيرة في هذه الخدمة.

* جهاز حماية المنافسة في مصر حذركم من الإندماج مع منافسكم وهو شركة كريم.. هل تعتزمون استكمال خطط الإندماج؟

حتى الأن كريم منافس لنا ولا نعلم ماذا قد يحدث.. نحن لدينا التزام في الاستثمار في مصر ونخطط لضخ 100 مليون دولار كاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن يزيد حجم أعمالنا واستثماراتنا في مصر خلال العشر سنوات المقبلة.. كذلك لدينا استعداد للتعاون مع الحكومة المصرية في سبيل تحسين مستوى الخدمة والانتشار، ولدينا نية للاستمرار في التعاون.

*ماذا عن قانون النقل البري للركاب الذي وافقت عليه الحكومة في الفترة الأخيرة؟

قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هو "نموذج تشريعي"، نعتقد أن هذا القانون هام للغاية.. ودائمًا لدينا الرغبة في العمل مع الحكومة لضمان أن خدماتنا تتوافق مع رؤيتها، وأنها أيضا يمكن أن تساعد الاقتصاد المحلي على النمو.. نحن لدينا أكثر من 200 ألف سائق نشط بأوبر في مصر. ولذلك نحن في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونتطلع للحوار مع الحكومة.. ولكني أعتقد أن التشريع به إمكانات ليكون ليس فقط تشريعا قويا بمصر، ولكن يمكنه أن يكون نموذجًا تشريعيا لبقية العالم.