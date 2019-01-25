توقعات بانضمام الصين لمحادثات التجارة الإلكترونية العالمية

بكين (د ب أ)

من المتوقع أن تنضم الصين إلى حوالي 70 دولة أخرى في التفاوض بشأن قواعد جديدة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية والبالغ حجمها 25 تريليون دولار، حسبما ذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

ومن المقرر أن تعلن الدول الموقعة وهى الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، عن الاتفاق اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع السنوي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وفي حال نجاح التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الالكتروني في منظمة التجارة العالمية، فإنه سوف يؤسس نظامًا دوليًا أساسيًا للتجارة في القرن الحادي والعشرين، ويقلل من العقبات العابرة للحدود أمام التجارة الإلكترونية.

وذكرت (بلومبرج) نقلا عن المصادر ،التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الصين، التي تفرض قيودا شديدة على استخدام خدمة الانترنت داخل حدودها ، عارضت الانضمام للمحادثات حتى أمس الخميس، مما أثار مخاوف بشأن لغة البيان التي تدعو إلى "نتيجة قياسية عالية". وعارض المسؤولون الصينيون هذه الصياغة بسبب مخاوف من أنها ترمز للمطالب الأمريكية.

ووفقا لمسودة الاتفاق التي حصلت عليها (بلومبرج)، فقد أكدت البلدان عزمها على "بدء مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب التجارة الإلكترونية ذات الصلة بالتعاملات التجارية . سنسعى إلى تحقيق نتيجة قياسية عالية تستند إلى الاتفاقات والأطر الحالية لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء".

ومن المتوقع أن تعقد المجموعة أول جلسة رسمية للتفاوض في مارس المقبل.

ويضيف قرار الصين بالانضمام إلى الاتفاق وزنا أكبر له. ومن المتوقع أن تسجل الصين 5ر5 تريليون دولار من المبيعات عبر شبكة الإنترنت هذا العام بسبب انتشار شركاتها القوية عبر الإنترنت مثل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وشركة بايدو.