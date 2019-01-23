ارتفاع تكلفة الخامات يقود أرباح "أموك" إلى التراجع 63% في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع تكلفة خامات التغذية تسببت في انخفاض أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 62.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع مبيعاتها.

وأوضحت الشركة، في تقرير اجتماع مجلس إدارة الشركة، المرسل للبورصة اليوم، أن أرباحها تراجعت إلى 278.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي مقابل 745.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي، لكن ارتفاع التكلفة طغى على تلك الزيادة.

وبحسب بيان الشركة، زادت تكلفة خامات التغذية بنسبة 30%، في حين زادت قيمة مبيعات تشكيلة منتجات الشركة بنحو 20%، حيث ارتفعت الأسعار العالمية لخامات التغذية بنسب متفاوتة عن منتجات الشركة.

وقالت "أموك"، إنها اتخذت إجراءات لإحداث تأثيرات إيجابية على نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة، أهمها تعاقدات جديدة لبيع منتجاتها، وخلق فرص تسويقية جديدة محليًا وعالميًا.

وتراجعت أرباح أموك، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 37%.

وخلال العام المالي الماضي، ارتفعت أرباح أموك، بنسبة 36% لتصل إلى 1.49 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في العام السابق له.

وتعد أموك إحدى 5 شركات التي كانت تعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها في البورصة، خلال الربع الأخير من العام الجاري ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولكن الحكومة أجلت تنفيذ البرنامج لحين تحسن ظروف السوق بعد الأداء السيء الذي تعرض له خلال الشهور الماضي.

وتعمل أموك، التي تستحوذ وزارة البترول على جزء كبير من ملكيتها، في إنتاج السولار والمازوت، والبوتاجاز، وتساهم في توفير هذه المنتجات بالسوق المحلي، بدلا من استيراده، حيث تضخ كافة إنتاجها من هذه المواد في السوق المحلي، في حين تتجه لتصدير جزء من إنتاجها من الشمع والمازوت.