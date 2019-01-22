مصدر: المركزي يسدد 400 مليون دولار لـ"أفريكسيم بنك" في يونيو المقبل

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، لمصراوي، إن البنك المركزي سيسدد قرضا بقيمة 400 مليون دولار لمصرفه في يونيو المقبل.

وكان عمرو كامل، نائب رئيس مجلس إدارة "أفريكسيم بنك"، قال في تصريحات سابقة، إن البنك، أقرض البنك المركزي المصري 400 مليون دولار، في يونيو الماضي من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجارة مع دول أفريقيا.

وأضاف كامل أن التزام البنك المركزي المصري بسداد مستحقات أفريكسيم بنك في مواعيدها دون تأخير سيساهم في زيادة التمويلات التي يوجهها البنك إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وكان البنك المركزي سدد مستحقات بقيمة 3.8 مليار دولار على دفعات للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على مدار العام قبل الماضي، وكان حصل عليها قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، من أجل تمويل التجارة الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي، بحسب تصريحات سابقة لعمرو كامل.

وتستحوذ مصر على أولوية "قصوى" في استراتيجية تمويلات أفريكسيم بنك، لتنوع اقتصادها وكذلك باعتبارها دولة العبور لدول أفريقيا.