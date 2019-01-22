انخفض بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وثبت بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.