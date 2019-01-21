صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2019 مدفوعًا بتوترات سياسية

القاهرة- مصراوي:

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% العام الجاري و 3.6% العام المقبل.

وقال الصندوق في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي نشره اليوم الاثنين بمناسبة انعقاد منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، إن توقعات نمو الاقتصاد العالمي تراجعت 0.2% و0.1% خلال عامي 2019 و2020 مقارنة بتوقعات الصندوق في أكتوبر الماضي.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي خلال العام الجاري، وقال إن النمو العالمي في 2018 قٌدر بـ 3.7%، لكن هناك إشارات بتباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الماضي مدفوعة بتراجع بعض الاقتصادات.

وقال التقرير إن ضعف النمو في النصف الثاني من العام الماضي، سوف يرحل للأرباع المقبلة، حيث توقع التقرير أن يتراجع النمو العالمي إلى 3.6% العام الجاري.

وبحسب التقرير فإن المصادر الرئيسية للخطر على توقعات الاقتصاد العالمي تتعلق بالتوترات التجارية في ظل المستويات المرتفعة للديون العامة والخاصة.

كما تتعلق المخاطر بعدم التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وحذر الصندوق من أن التجارة الدولية والاستثمار والإنتاج "مازالوا يتعرضون للتهديد بسبب الغموض المتعلق بالسياسة" الناجمة عن النزاع التجاري بين أمريكا والصين، كما حذر من خطورة فرض رسوم جديدة.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سيتباطئ أكثر من المتوقع خلال العام المقبل.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن التقرير إن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر واضحة تتعلق بالسياسة، أبرزها التوترات التجارية.

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