الرقابة الإدارية و"الاستثمار" توقعان اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد

القاهرة- مصراوي:

وقع اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبي، لدعم مكافحة الفساد بحضور السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

وقال سيف الدين، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر في صدارة أفريقيا بل والعالم في هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية".

وأضاف أنه "لذلك كان استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذي أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التي واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة في مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء".