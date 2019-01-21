رئيس البريد يفتتح ثلاثة مكاتب بعد انتهاء تطويرها في القليوبية

كتب- محمد علاء الدين:

افتتح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، 3 مكاتب جديدة في محافظ القليوبية، في مدن طوخ وقها وبلتـان، بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وقالت الهيئة، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، إن الصغير تفقد مبنى البريد الاستثماري ببنها. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مراكز الخدمات البريدية أصبحت وجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة.

وأضاف أنه من خلال مكاتب البريد يستطيع المواطن سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز كما يستطيع المواطن من خلالها الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل.

وأشار الصغير إلى أن مبنى البريد الاستثماري ببنها جارٍ الانتهاء من إنجازه، وفقاً للجدول الزمني المقرر ليكون انطلاقة جديدة ونقطة تحول للنشاط الاستثماري للبريد المصري حيث أن المبنى مكون من 10 طوابق ويتم تجهيزه بأحدث الأنظمة المتطورة، ويضم مركز متكامل للخدمات البريدية ومنطقة توزيع مركزية وخزينة رئيسية.

والجدير بالذكر أن مكتب بريد طوخ الذي تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 100 متر مربع وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويقدم كل الخدمات، ويخدم 60 ألف نسمة، أما مكتب بريد بلتان قائم على مساحة 100 متر، وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء وتخدم 26 ألف نسمة ومكتب بريد قها قائم على مساحة 110 أمتار مربعة، وبه 8 شبابيك مجهزة، ويقدم جميع الخدمات، ويخدم 42 ألف نسمة.