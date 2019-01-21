جمال نجم لمصراوي: "المركزي" يوافق لبنك عودة على فحص "الأهلي اليوناني" تمهيدا لشرائه

كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك المركزي وافق مبدئيا، على طلب بنك عودة-مصر لإجراء الفحص النافي للجهالة من أجل الاستحواذ على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني.

وقال نجم إن "بنك عودة تقدم بطلب للحصول على الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات الفحص النافي للجهالة ليتمكن من الوصول لقرار نهائي بخصوص عملية الاستحواذ على محفظة وأصول البنك الأهلي اليوناني مصر، وبالتالي تقديم عرض نهائي في هذا الشأن، وقد تمت الموافقة المبدئية على هذا الإجراء".

وكان مصدران في بنك عوده والبنك المركزي، قالا لمصراوي، يوم الأربعاء الماضي، إن بنك عودة تقدم فعليًا بعرض للبنك المركزي للاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.

وقال مصدر رفيع المستوى في بنك عوده، لمصراوي، إن "بنك عوده، تقدم بعرض للاستحواذ على فروع الأهلي اليوناني وننتظر موافقة البنك المركزي".

وأضاف المصدر ببنك عوده، التابع للمجموعة المصرفية اللبنانية "عودة"، أن مصرفه يتنافس مع بنكين آخرين من أجل الحصول على تلك الأصول، لكنه رفض الإفصاح عن هوية المنافسين.

وتتضمن أصول المصرف اليوناني في مصر 17 فرعًا وعددا من المحافظ المالية والائتمانية التي يتم توظيفها في مجال تمويل الشركات والأفراد والأوراق المالية المختلفة.

وكان البنك المركزي، وافق نهاية يوليو الماضي على السماح للبنك الأهلي اليوناني ببدء إجراءات التخارج من مصر من خلال تلقي عروض من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية.

ويمتلك البنك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في مصر منذ أكثر من 84 عامًا، عندما اشترى مصرف «أناتولي» عام 1933 والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896، فيما أوقف «الأهلي» نشاطه في 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه.

ويأتي تخارج المجموعة من مصر في ضوء سعيها إلى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، بعد تلقي أثينا مساعدات بهدف إعادة الرسملة في عامي 2013 و2015.

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مصدر: عوده وبنكان آخران يتنافسون على شراء فروع "الأهلي اليوناني" بمصر