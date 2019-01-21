"خليل" يقدم خطاب الملاءة المالية لعرض شراء 36.7% من أسهم راية القابضة

كتب- محمد علاء الدين :

قال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن مدحت خليل رئيس مجلس إدارة الشركة والمجموعة المرتبطة به، تقدم، أمس الأحد، بخطاب الملاءة المالية الخاص بعرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة، إلى هيئة الرقابة المالية.

وأضاف حسين لمصراوي، أن خليل استكمل ملف عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على 36.7 % من اسهم راية القابضة.

ويضمن خطاب الملاءة المالية توفير الشركة صاحبة الخطاب الحد الأدنى من الملاءة المالية التى يطلبها المراقبون مقابل التمويل.

وقال حسين إن الملف بأكمله تحت الدراسة لدى الهيئة العام للرقابة المالية متوقعا الرد قريبا.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي يوم 30 ديسمبر الماضي أن، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة، قدموا مشروع عرض شراء إجبارى يوم 27 ديسمبر الماضي لشراء حتى عدد 46.29 مليون سهم تمثل نسبة 36.7% من أسهم رأس مال الشركة بسعر نقدي يبلغ 9.40 للسهم الواحد.

وأضاف البيان أن القيمة التقديرية للصفقة نحو 435.2 مليون جنيه بناء على سعر السهم المقترح من جانب شركة راية القابضة في عرض الشراء والذي تحدد على أساس متوسط سعر السهم للشركة خلال أخر 6 أشهر قبل يوم 28 أكتوبر الماضي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا يلزم مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري نحو 100% من أسهم الشركة بسبب تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة بمدحت خليل النسبة المسموح بها.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين، واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%.

وأضافت الرقابة المالية اليوم في بيانها أن راية طلبت 15 يومًا لتقديم خطاب الالتزام الخاص بشراء الأسهم وقد وافقت الهيئة على طلب الشركة.