شعبة الحاصلات الزراعية: أسعار البقوليات مستقرة حتي رمضان المقبل

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن أسعار البقوليات ستشهد استقرارًا حتي شهر رمضان المقبل، أي أن الزيادات في أسعار البقوليات لن تكون إلا في حدود بسيطة تتراوح بين نصف جنيه و جنيهين.

وأكد إدريس على توافر السلع سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد حيث تتواجد كميات كبيرة من الفول والأرز والبلح واللوبيا والفاصوليا.

وأشار إدريس، خلال اجتماع الشعبة اليوم الأحد إلى أن نسبة اكتفاء مصر من البقوليات لا تتعدى 10% بينما نكتفي ذاتيا من الأرز بنسبة 80%، لافتا إلى وجود نسبة 40% فرق ما بين أسعار الجملة والتجزئة نتيجة التعبئة والتغليف وتكلفة النقل.

وجاءت نسبة استهلاك المصريين للفاصوليا منخفضة لا يتعدى 15% من حجم الانتاج، لذلك يتم تصدير 85٪ منه، لافتا إلى أن سعر الفاصوليا يتراوح ما بين 28 جنيه إلى 29 جنيه حاليا .

وأشار إدريس إلى أن أزمة ارتفاع الفول في طريقها للحل خاصة في ظل استيراد كميات كبيرة من المغرب وإثيوبيا وأستراليا وكندا.

وأضاف إدريس أن أسعار الفول انخفضت بما يتراوح بين 2 و3 جنيهات ليتراوح ما بين 16.5-17 جنيهًا للكيلو بالجملة.



وأشار إدريس إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا آخر في أسعار الفول مع دخول المنتج المحلي خلال شهرين، وكذلك الفاصوليا مع طرح المحصول أواخر شهر إبريل المقبل.