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أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي

01:57 م الأحد 20 يناير 2019
أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي

أرشيفية

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مع تراجع أسعار المعدن عالميًا أول الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 643 جنيهًا، مقابل 644 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 551 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 733 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5146 جنيهًا.

واليوم هو العطلة الرسمية للبورصة العالمية، التي أغلقت أول أمس، على هبوط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب 0.4% في المعاملات الفورية يوم الجمعة الماضية إلى 1285.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير عند 1283.51 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 0.5% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1285.20 دولار للأوقية.

أسعار الذهب السوق المحلي شعبة الذهب نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية

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