التخطيط تضم مكاتب التأهيل الاجتماعي للمرشحين لجائزة التميز الحكومي

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها ضمت مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يصل عددها إلى 212 مكتبًا و26 مركزًا موزعة على مستوى الجمهورية، ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الأحد فإن هذا يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يأتي الاهتمام بهم في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيسي من قوة العمل، موضحة أن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز المؤسسي جاء نظرًا لما توفره من خدمات الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إن الهدف من ضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومي، وهو خلق روح المنافسة ودعم التنافسية المؤسسية داخل تلك المكاتب مما يعمل على تطوير وتحديث العمل.

وتنضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز الحكومي تحت فئة الوحدة المتميزة في تقديم خدمات حكومية من أجل العمل على تشجيع تلك المكاتب على تقديم خدمة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة وبأحدث الأساليب من أجل تخفيف العبء عليهم وحصولهم على خدمات متميزة وعاجلة دون عناء.

وأضافت شريفة، أنه يتم من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي تقديم مجموعة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة منها خدمات وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان والتربية والتعليم وخدمات وزارة القوى العاملة وغيرها.

وأطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 الذي تم عقده في يوليو الماضي وذلك بالشراكة مع دولة الإمارات في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.