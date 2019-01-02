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    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    05:22 م الأربعاء 02 يناير 2019
    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    كتبت- شيرين صلاح:
    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح.
    وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
    وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.
    وسجل سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير عند 17.89جنيه للشراء و17.96 للبيع

    سعر الصرف الدولار العملات
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