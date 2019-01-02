توفيق: تسوية نهائية مع "إعمار" حول مشروع "أب تاون كايرو" خلال أسبوعين

القاهرة- مصراوي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستعلن خلال أسبوع أو أسبوعين، عن التوصل لاتفاق نهائي حول تسوية الخلاف بين شركة النصر للإسكان ومحافظة القاهرة مع شركة إعمار الإماراتية، حول أرض مشروع أب تاون كايرو بالمقطم.

وأضاف توفيق، في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة"، مساء أمس الثلاثاء، "بعد جولات عديدة قدرنا نوصل لاتفاق.. وفاضل زقة صغيرة جدا وتتم التسوية النهائية".

وقال توفيق، "هنسمع عن التوصل لحل نهائي خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأوضح توفيق أن تفاصيل الاتفاق مع شركة إعمار، قائلا: "إعمار كانت المفروض تدفعلنا مبلغ في 2017.. لكن لم نحصل عليه.. لأننا إحنا اللي تأخرنا.. ومبلغ أخر للترضية .. مجموعهم 100 مليون جنيه ستذهب لشركة النصر للإسكان (التابعة للقابضة للتشييد والتعمير)".

وأضاف "الاتفاق يتضمن أيضا 5% من مساحة أرض المشروع جاري الاتفاق حولها مع محافظة القاهرة.. فإم الشركة ستعطي هذه المساحة للمحافظة.. أو أن تشتريها بقيمتها السوقية من محافظة القاهرة وبعدها يحصلوا على التراخيص".

وقال الوزير إن "مشروع الشركة لا يزال أمامه كثير من التطوير لم يحدث.. ونتطلع إننا لا نؤخرهم عن كدة.. وعلشان البلد تستفيد بهذا المشروع".

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع أب تاون كايرو، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على هذه التسوية خلال عهد وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، والتي ستقوم شركة النصر بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

كانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

وكان الوزير السابق قال في تصريحات صحفية، إنه "بعد دراسات ومناقشات وجدنا أن الحل الوحيد هو التوصل لاتفاق ودي، لأننا كنا سنخسر التحكيم الدولي بنسبة 95%".

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