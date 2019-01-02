المالية تعتزم طرح كراسة شروط اختيار مدير السندات الدولية قبل نهاية الشهر



كتب- أحمد السيد:

تعتزم وزارة المالية، طرح كراسة الشروط الخاصة باختيار مديري طرح السندات الدولية قبل نهاية الشهر الحالي، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الوزارة قد انتهت من إعداد الكراسة خلال الشهر الماضي، تمهيدًا لطرح هذه السندات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتحتاج الوزارة إلى ما بين 3 إلى 4 أسابيع من توقيت طرح كراسة الشروط للانتهاء من اختيار مستشاري الطرح.

وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب ما قاله وزير المالية في تصريحات خلال الأسابيع الماضية.

وبدأت الوزارة في شهر أكتوبر الماضي جولة ترويجية للسندات الدولية في الأسواق الآسيوية.

وفي فبراير الماضي طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت سندات مقومة باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار خلال أبريل في إطار سعيها لسد عجز موازنة العام المالي الماضي.