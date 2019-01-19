الذهب يسجل أول خسارة في خمسة أسابيع مع صعود الأسهم والدولار

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع وسجلت أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع مع حصول أسواق الأسهم والدولار الأمريكي على دفعة من تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط تنامي الآمال في حل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة رويترز تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1282.16 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى منذ التاسع من يناير عند 1280.85 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.8% لتبلغ عند التسوية 1282.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.4% إلى 1376.50 دولار للأوقية بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1434.50 دولار.

ورغم هذا فإن المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، سجل أسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب.

والبلاديوم مرتفع بأكثر من 60% عن مستواه المنخفض الذي سجله في منتصف أغسطس ، بعد أن تخطى الذهب للمرة الأولى في 16 عاما في أوائل ديسمبر.

وانخفض البلاتين 1.1% إلى 796.50 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.2% إلى 15.36 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير.