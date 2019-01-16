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    أسعار الحديد والأسمنت تتراجع.. وتوقعات بالمزيد خلال الفترة المقبلة

    05:43 م الأربعاء 16 يناير 2019
    أسعار الحديد والأسمنت تتراجع.. وتوقعات بالمزيد خلال الفترة المقبلة

    الحديد

    كتبت- شيرين صلاح:

    قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض مصانع الحديد الاستثمارية خفضت أسعارها بنحو 100 جنيه في الطن، اليوم الأربعاء.

    أضاف الزيني أن خام "البليت" تراجع عالميا إلى 410 دولارا بدلا من 425 دولارا للطن، وهو ما ساهم في انخفاض أسعار الحديد المحلية.

    وقال الزيني، إن سعر طن الحديد سجل 10900 جنيه مقابل 11 ألف جنيه قبل الخفض الأخير.

    وتوقع الزيني، أن تتجه أسعار الحديد إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

    وكانت أسعار الحديد تراجعت بقيمة 200 جنيه للطن الواحد خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله الزيني في وقت سابق لمصراوي.

    وأضاف الزيني، لمصراوي اليوم، أن هناك تراجعا في أسعار الأسمنت بنحو 20 جنيهًا للطن الواحد.

    وسجل سعر طن الأسمنت التجاري 930 جنيهًا مقابل 950 جنيهًا، بينما ظل سعر الطن للمستهلك عند 900 جنيه.

    وأرجع الزيني، تراجع أسعار الأسمنت إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما نتج عنه تراجع في الأسعار.

    وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

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