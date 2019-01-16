مصدر: عوده وبنكان آخران يتنافسون على شراء فروع "الأهلي اليوناني" بمصر

كتبت - منال المصري:

قال مصدران لمصراوي، في بنك عوده والبنك المركزي، إن بنك عوده تقدم فعليًا بعرض للبنك المركزي للاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.

وقال مصدر رفيع المستوى في بنك عوده، لمصراوي، إن "بنك عوده، تقدم بعرض للاستحواذ على فروع الأهلي اليوناني وننتظر موافقة البنك المركزي"، وهو ما أكده مصدر بالبنك المركزي لمصراوي.

وقال المصدر ببنك عوده، إن مصرفه يتنافس مع بنكين آخرين من أجل الحصول على تلك الأصول، لكنه رفض الإفصاح عن هوية المنافسين.

وتتضمن أصول المصرف اليوناني في مصر 17 فرعًا وعددا من المحافظ المالية والائتمانية التي يتم توظيفها في مجال تمويل الشركات والأفراد والأوراق المالية المختلفة.

وكان البنك المركزي، وافق نهاية يوليو الماضي على السماح للبنك اليوناني ببدء إجراءات التخارج من مصر من خلال تلقي عروض من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية.