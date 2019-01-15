الدولار يهبط 3 قروش أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستقرًا عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.