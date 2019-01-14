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بنك الاستثمار يسوي ديونًا بـ 50 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية والكهرباء

04:44 م الإثنين 14 يناير 2019
بنك الاستثمار يسوي ديونًا بـ 50 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية والكهرباء

هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتبت- منال المصري:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن بنك الاستثمار القومي انتهى من تسوية مديونيات بأكثر من 50 مليار جنيه على هيئة المجتمعات العمرانية وشركة نقل الكهرباء .

وأضافت في تصريحات خاصة على هامش انعقاد المؤتمر التحضيري لمؤتمر سيتي سكيب اليوم أن بنك الاستثمار انتهى من تقييم أصول مملوكة للدولة بأكثر من 80 مليار جنيه بهدف مبادلة مديونيات على بعض الشركات الحكومية.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المبادلة بعد صدور موافقة من مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة التخطيط إن بنك الاستثمار قد يشارك بـ 80 مليار جنيه في رأسمال الصندوق السيادي المصري.

بنك الاستثمار هالة السعيد هيئة المجتمعات العمرانية شركة نقل الكهرباء

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